Quase 50 mil pediram desde setembro a tarifa regulada da eletricidade

Trata-se, em média, de cerca de 525 solicitações por dia nos últimos três meses, sendo que a maioria foi feita por consumidores domésticos (5076896)

Quase 50 mil clientes pediram a mudança para a tarifa regulada da eletricidade entre o início de setembro e o início deste mês, sendo que quase cinco mil se encontravam ainda a aguardar a ativação do serviço. Feitas as contas aos requerimentos registados nos últimos três meses, trata-se, em média, de cerca de 525 solicitações por dia. A esmagadora maioria, de acordo com dados cedido ao JN pela Agência para a Energia (Adene), foi submetida por famílias. Apenas cerca de 23,2% dizem respeito a clientes não domésticos. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), anunciou, esta semana, um aumento médio de cerca de 3,3% na fatura da eletricidade em janeiro para os clientes do regulado.

Entre 7 de setembro e 9 de dezembro, cerca de 49 439 clientes pediram para passar para o mercado regulado da eletricidade , dos quais cerca de 76,8% são domésticos e aproximadamente 23,2% não domésticos. Desses, 44 514 clientes têm o seu processo concluído, garante a Adene. E 4925 dos pedidos ainda estavam em curso e a aguardar a ativação.