Quase 50 voos cancelados no aeroporto de Lisboa

Guilherme Lopes Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A ANA Aeroportos dá conta que, este sábado, foram cancelados 46 voos no Aeroporto de Lisboa. A maioria das partidas e chegadas canceladas foram da TAP (41).

Segundo o site da ANA Aeroportos, foram canceladas 22 chegadas e 24 partidas no Aeroporto Humberto Delgado este sábado. Durante a tarde, a situação no aeroporto agravou-se, com 18 partidas e 16 chegadas canceladas. No caso da manhã, foram canceladas 6 partidas e 6 chegadas.

A TAP continua a ter o maior número de voos cancelados: 20 chegadas (4 voos de manhã e 16 durante a tarde); e 21 partidas (4 durante a manhã e 17 durante a tarde). Os principais destinos cancelados pela operadora portuguesa foram Sevilha (3 voos), Faro (2 voos), Málaga (4 voos) e Amesterdão (2 voos).

As principais operadoras estrangeiras que cancelaram as suas partidas e chegadas no Aeroporto de Lisboa foram a Ryanair (1 voo), a British Airways (2 voos) e a Iberia (2 voos). Os principais destinos cancelados por estas operadoras foram Heathrow, em Londres, Madrid, em Espanha, e Toulouse, em França.

Nos últimos três dias, ou seja desde quinta-feira, somam-se 121 voos cancelados em Lisboa.