Quatro em cada dez desempregados de longa duração são do Norte

Quatro em cada dez desempregados de longa duração do país estão no Norte, num fenómeno que se agravou na recuperação pós-pandemia. Os economistas explicam que a diminuição do desemprego foi feita à custa de emprego mais precário e menos qualificado, que deixa de fora quem não aceita ganhar o salário mínimo nacional.

Hoje, que se assinala o 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, os sindicatos imploram por mão de obra em setores como a construção ou o turismo. Garantem que as empresas não oferecem condições atrativas, nem salários dignos, e que a imigração não é a resposta.

Em 2020, o desemprego de longa duração (12 e mais meses) afetava já 53 mil pessoas no Norte, num total nacional de 129,7 mil. Em 2021, o problema cresceu 32,2%, atingindo 63,3 mil trabalhadores. Numa região exportadora e industrializada, onde as empresas do têxtil, do calçado, da construção, do turismo ou do mobiliário têm dificuldades em contratar, como se explica este desemprego?