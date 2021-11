Quatro fins de semana longos e quatro pontes possíveis em 2022

Hoje às 07:44 Facebook

Incerteza da pandemia continua a desmotivar reservas com a antecedência de anos normais.

O ano que se avizinha não será o mais pobre em oportunidades para férias curtas, com quatro feriados no fim ou início de semana e quatro possibilidades de "ponte", contudo a pandemia ainda está a desincentivar reservas de viagens ou de alojamento com antecedência. Só os períodos de maior procura, como agosto ou a passagem de ano, conseguem marcações com mais de um mês de antecedência, revelam as agências de viagens.