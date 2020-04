Quebra no preço do peixe não compensa a quem vai ao mar

Sara Gerivaz Hoje às 12:47 Facebook

Já passa das 10.30 horas quando o "São Donato" cruza o cais e atraca na lota da Póvoa de Varzim. Os oito pescadores regressam a terra, depois de mais de 14 horas no mar.

O sol forte ilumina as caixas de peixe que vão saindo do barco, de mão em mão. Faneca, raia, pregado, polvo. Ao todo, a faina rendeu para cima de 400 quilos de peixe. "Em termos de pescado até nos safamos bem, mas agora com a venda é que vamos ver", atira João Marques.

Sempre teve o "bichinho pelo mar", mas a situação atual desanima o pescador de 28 anos. A pandemia afastou os compradores e baixou drasticamente o valor do peixe. Com o produto mais barato, o lucro é menor para os barcos e os salários são mais curtos. "Quem é que se governa com 100 euros por semana, que ao final do mês dá 400 euros? É difícil", lamenta.

No "São Donato" são quase todos família. O barco tem saído da lota menos vezes por causa da quebra do preço. "Não vale a pena andar ao mar. Não nos compensa". João tem dois filhos para sustentar e pede mais apoio ao Governo. Afinal, "a vida tem que correr".

Angústia e aflição

A preocupação é partilhada pelo presidente da Organização de Produtores da Pesca Artesanal (APROPESCA). Ao JN, Carlos Cruz explica que com a restauração e as fronteiras fechadas, o pescado mais caro como o linguado ou o pregado, caiu 50%. Se antes este peixe era vendido entre os 18 e os 20 euros, agora dificilmente vale mais de oito ou nove euros. "Estamos a viver momentos de angústia e de aflição. Neste momento, o nosso dia-a-dia é chegar a terra e o peixe não dar o valor que a gente desejaria".

Apesar da inquietação, as embarcações não ficam paradas. De luvas e máscara, Manuel Marques aguarda pela chegada do "Silva Marques". O armador garante que "não se fala de outra coisa a não ser da pandemia", mas os cuidados com a segurança são sobretudo tidos em terra. "Quando chegam ao barco, não há muito a fazer. Como é um trabalho em equipa, têm de estar sempre muito juntos". A distância recomendada é impossível de manter quando os dez pescadores ocupam o mesmo espaço para dormir, comer e trabalhar.

Há 30 anos que Manuel Marques anda ao mar. Herdou a arte de família e garante que é preciso "muita vontade e sacrifício", sobretudo para lidar com este "inimigo invisível" que é a Covid-19. "Estamos habituados a enfrentar a natureza. O mar, o vento, a chuva. Isto é algo diferente. É algo que não conseguimos ver, nem conseguimos controlar".

O risco de contágio do novo coronavírus preocupa a comunidade piscatória da Póvoa de Varzim, Caxinas e Vila do Conde. "Se acontecer algum problema, qualquer vírus que entre no meio deste povo vai ser uma catástrofe nesta zona", alerta Miguel Marques.