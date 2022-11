Queda de câmara suspensa no Altice Arena interrompe abertura da Web Summit

Francisco de Almeida Fernandes (JN/DV) Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Organização pediu ao público que se mantivesse sentado após incidente com queda de uma câmara suspensa no Altice Arena. "Retomaremos dentro de 15 minutos", anunciou Paddy Cosgrave.

As apresentações curtas de uma seleção de startups foram interrompidas esta tarde, na Web Summit, depois de se ouvirem alguns gritos de surpresa vindos do público. Incidente terá sido causado pela queda de um objeto suspenso na plateia, não havendo registo de feridos. Sessão de abertura foi interrompida e ainda não foi retomada.

"Mantenham-se sentados, voltamos em breve", pediu a organização. Momentos mais tarde, Casey Lay, co-host da Web Summit, subiu ao palco para reforçar o pedido e informar que o "problema técnico" estaria a ser resolvido.

PUB

O incidente terá tido origem na queda de uma câmara-aranha, suspensa por cima da plateia. Em apenas alguns segundos, o público que se encontrava na zona abandonou os lugares por uma questão de segurança. Entretanto, as pessoas já voltaram ao local.

Paddy Cosgrave, fundador da cimeira tecnológica, subiu ao palco para assegurar que o problema está a ser resolvido e que a sessão deverá ser retomada dentro de minutos. "Como viram, houve um problema técnico que estamos a resolver. Retomaremos dentro de 15 minutos. Pedimos a todos que aguardem nos vossos lugares. Prometemos que a espera valerá a pena", afirmou.

A sessão de abertura continua interrompida. De acordo com a programação, prevê-se a subida ao palco de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, do primeiro-ministro António Costa, do fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, e da primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska. Lisa Jackson, vice-presidente de ambiente na Apple, e Changpeng Zhao, CEO da Binance, são dois dos oradores que marcam presença no arranque do evento.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia