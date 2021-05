Rali de Portugal esgota unidades hoteleiras

Carlos Rui Abreu Hoje às 07:23 Facebook

Ocupação perto dos 100% nas localidades que recebem a prova. Forças policiais cumprem plano de segurança apertado.

Desde 2015 que o Rali de Portugal é uma das principais bandeiras do Turismo do Porto e Norte e esta quinta-feira volta à estrada, com o "shakedown", depois de um interregno de um ano por causa da pandemia da covid-19.

Até domingo, os automóveis vão preencher a agenda mediática naquele que será o primeiro evento desportivo de massas em Portugal a ter público e os efeitos são evidentes: a hotelaria das pequenas localidades onde a prova vai passar já está perto dos 100% de ocupação. Logo, as medidas restritivas de segurança sanitária não estão a afastar o público da estrada.