Receita fiscal com quebra homóloga de 1.057 ME até março

JN/Agências Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A receita fiscal caiu 1057 milhões de euros até março, recuando 10,1% face ao mesmo período de 2020, segundo a Direção-Geral do Orçamento, sendo este o terceiro mês consecutivo com uma quebra homóloga a dois dígitos.

"No que diz respeito à receita fiscal líquida do subsetor Estado acumulada até março de 2021, regista-se uma redução significativa, de 1057,1 milhões de euros (-10,1%), face ao primeiro trimestre de 2020", refere a Síntese da Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento, divulgada esta segunda-feira.

A justificar a quebra da receita fiscal está o comportamento da generalidade dos impostos indiretos e também dos diretos, com o IRS a apresentar a única variação homóloga positiva (0,7%).

O valor arrecadado pelo Estado ascendeu aos 9411,7 milhões de euros até março.