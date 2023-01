Receitas do turismo atingiram 22 mil milhões em 2022, superando em 20% o valor de 2019

JN/Agências Hoje às 20:11 Facebook

O ministro da Economia, António Costa Silva, revelou esta segunda-feira que as receitas do turismo atingiram os 22 mil milhões de euros em 2022, superando em 20% o valor registado em 2019, naquele que foi considerado o melhor ano turístico.

"Portugal terminou o ano de 2022 com 22.000 milhões de euros, o que é absolutamente extraordinário porque, num ano, não só recuperámos aquilo que fizemos em 2019, como superámos os resultados em mais 20%", disse o ministro em Portimão, no distrito de Faro.

Ao intervir na sessão de encerramento da inauguração da nova Escola de Hotelaria e Turismo (EHTP) daquele concelho algarvio, o governante lembrou que o turismo, "um dos motores do desenvolvimento da economia do país, foi altamente flagelado pela pandemia, quase paralisado durante dois anos, conduzindo a uma grande desmotivação" dos agentes económicos.

"Havia muita gente que dizia que para recuperarmos os números de 2019 iríamos demorar três, quatro ou cinco anos, mas conseguimos recuperar durante o ano passado", sublinhou.

António Costa Silva afirmou que para Portugal "atingir um dos objetivos de ser o destino mais sustentável do mundo, um dos de maior qualidade, "é necessário trabalhar em conjunto, desenvolvendo redes colaborativas".

"Se construirmos estas plataformas, se tivermos desígnios claros, nós podemos transformar a vida das nossas comunidades, criar riqueza e alinhar o país, sintonizar o país com o futuro", apontou.

Na opinião do titular da pasta da Economia, "ainda existe preconceito no país em relação ao turismo", um setor que, lembrou, "é sem dúvida um dos pilares fundamentais do nosso desenvolvimento económico".

"Nós, no Ministério da Economia, temos uma visão muito clara sobre o turismo: o turismo é uma ferramenta para desenvolver o país do norte ao sul, incluindo as regiões autónomas [da Madeira e dos Açores], porque ele é capilar", notou.

No mesmo sentido, acrescentou, que o turismo "está nesta altura em todo o espaço nacional e ele é transversal, mobiliza múltiplos setores da economia, desde a construção aos transportes, a todo um conjunto de indústrias".

"Se nós usarmos esta ferramenta [turismo] no sentido próprio, ela é absolutamente transformadora", reforçou.

António Costa Silva apontou também a qualidade das novas instalações da EHTP como um "investimento para treinar e formar pessoas, dado que o investimento na educação é o mais produtivo que o país pode ter".

"A educação [...] muda as pessoas e são as pessoas que transformam o mundo. Nós queremos ser o destino mais sustentável do mundo e isso não se faz sem escolas de qualidade", disse.

O novo edifício da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão é um investimento de 2,3 milhões de euros do Turismo de Portugal que permitirá reforçar a oferta formativa na região.

As novas instalações resultam da requalificação do antigo estabelecimento prisional de Portimão, dispondo o edifício de oito salas de aula equipadas com a mais recente tecnologia, duas cozinhas individuais, um auditório com capacidade para 140 pessoas, um bar e um restaurante 'de aplicação', que estarão abertos ao público.

Segundo o Turismo de Portugal, os equipamentos digitais vão facilitar "um ensino híbrido que conjugue formação presencial e à distância".

A Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão é o terceiro estabelecimento de formação na área existente no Algarve, a par de Faro e de Vila Real de Santo António.

Além do ministro da Economia e do Mar, participaram na inauguração, entre outros, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, e o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.