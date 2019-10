Receitas fiscais sobem em 2018 na UE e zona euro, Portugal abaixo da média

Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

As receitas fiscais em aumentaram, em 2018, para os 41,7% do PIB na zona euro e os 40,3% na União Europeia (UE), com Portugal abaixo da média com 37,2%, segundo o Eurostat.

De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete de estatísticas europeu, a soma dos impostos e contribuições sociais em percentagem do produto interno bruto (PIB) aumentou dos 41,5% em 2017 para os 41,7% em 2018 na zona euro.

Na UE, as receitas fiscais subiram, no ano passado, para os 40,3% face aos 40,2% do PIB em 2017.

A França (48,4%), Bélgica (47,2%), Dinamarca (45,9%), Suécia (44,4%), Áustria (42,8%), Finlândia (47,2%) e Itália (42,0%) são os países que, no ano passado, apresentaram o maior peso de receitas fiscais em função do PIB.

No extremo oposto da escala estão a Irlanda (23,0%), a Roménia (27,1%), a Bulgária (29,9%), a Lituânia (30,5%) e a Letónia (31,4%), com os menores rácios.

Em Portugal, as receitas fiscais chegaram aos 37,2% do PIB em 2018 face aos 36,5% registados no ano anterior.