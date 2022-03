Reembolsos do IRS deverão aumentar e começam em abril

Erika Nunes Hoje às 19:15 Facebook

A entrega do IRS relativo aos rendimentos do ano passado começa esta sexta-feira e o número e valor dos reembolsos deverá aumentar, ultrapassada a paragem de atividade que condicionou os números de 2020.

Já no ano passado, apesar da perda de contribuintes no primeiro e no último escalão, a evolução do total de reembolsos ficou a par do aumento de contribuintes, o que significa maior aproximação aos valores retidos durante o ano. Ainda assim, a tributação efetiva aumentou.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, garante que o processamento de reembolsos começará durante a "primeira quinzena de abril", confirmando que "não há motivo" para que, este ano, não se regresse aos prazos de reembolso praticados antes da pandemia. "São prazos que andam à volta dos 17 dias em média", concretizou à Lusa.