Regressou à terra natal depois de anos no estrangeiro

Clara Correia esteve os últimos anos a trabalhar no estrangeiro. Há um ano, fixou-se em Lisboa, numa multinacional com sede na Suíça. Com a área financeira e continuada de negócios a seu encargo, chegou, em março, a pandemia e as medidas restritivas que enviaram vários trabalhadores para casa. A sua empresa não ficou de fora.

Clara, solteira, ficou algum tempo em Lisboa, mas pensou: "O que estou aqui a fazer posso fazê-lo na aldeia e na companhia dos pais". Mudou-se para Figueira, aldeia de Proença-a-Nova, onde existe mais um vizinho em teletrabalho. "Ocupei o escritório do meu pai, que não se importou", conta, a sorrir, Clara Correia, de 43 anos. Regressar à aldeia da infância, teria sido impossível há um ano atrás.

"Trabalhar numa multinacional, a partir do Interior? Nunca imaginei e sei que as ferramentas tecnológicas permitem isso. Mas sair do escritório, não trabalhar em equipa seria uma anormalidade", pensava. Agora, está rendida. "Está a correr bem. Quando é preciso, fazemos reuniões em videochamada, incluindo com colegas no estrangeiro. Felizmente que a Internet está a funcionar bem", sintetiza.