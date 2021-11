Remuneração bruta mensal média sobe 2,6% para 1300 euros

JN/Agências Hoje às 11:46 Facebook

A remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 2,6% no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2020, para 1300 euros, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas do emprego sobre a remuneração bruta mensal média por trabalhador relativas ao terceiro trimestre de 2021, "a componente regular daquela remuneração aumentou 2,1% e a remuneração base subiu 2,2%, atingindo, respetivamente, 1104 e 1039 euros".

Tendo como referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, em termos reais, os aumentos das remunerações médias por trabalhador foram 1,1%, 0,6% e 0,7%, respetivamente, refere o INE.

Estes resultados dizem respeito a cerca de 4,2 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações.

Em relação setembro de 2020, os maiores aumentos da remuneração total registaram-se nas indústrias extrativas, nas empresas de um a quatro trabalhadores (5,6% em ambos os casos), no setor privado (3,4%) e nas empresas da indústria transformadora de baixa tecnologia (4,3%).

Já as menores variações da remuneração aconteceram nas atividades da Administração Pública e Defesa, Segurança Social Obrigatória (-0,3%), nas empresas de 500 ou mais trabalhadores (+0,4%), no setor das Administrações Públicas (+0,4%) e nos serviços pouco intensivos em conhecimento (+1,1%).