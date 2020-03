Reposição nos super e "hipers" assegurada apesar de haver maior procura

JN/Agências Hoje às 17:12 Facebook

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) reiterou que, apesar do "aumento da procura" registado nos super e hipermercados na sequência do surto de Covid-19, tem sido "sempre assegurada a reposição" dos produtos.

"Evidentemente que, com um maior afluxo repentino e aumento da procura em alguns produtos, a logística tem de se adaptar a estas alterações para que a reposição se faça rapidamente de modo a satisfazer as necessidades dos consumidores", refere a associação em comunicado. Contudo, assegurou, "isso está a ser feito e dentro da normalidade".

Segundo a APED, o aumento da procura que se tem registado nos últimos dias, após confirmação do surto de Covid-19 em Portugal, "é semelhante ao registado em situações anteriores e compreensível pelas medidas assumidas para controlo da situação e que implicam a permanência dos consumidores nas suas casas".

Na passada terça-feira, a APED tinha já reportado à agência Lusa um "ligeiro aumento da procura de produtos" nos super e hipermercados, mas garantiu que estas unidades estavam a funcionar "com total normalidade".

Na altura, a associação assegurou que, "caso se venha a justificar e tal como em outras ocasiões, os associados da APED estarão preparados para evitar perturbações no fornecimento de produtos e bens essenciais, nomeadamente por privilegiarem a produção nacional", assegurando que o setor "reconhece a sua ampla responsabilidade junto do consumidor".

"As empresas têm implementados procedimentos e planos de contingência robustos e eficientes, tendo sido reforçadas as medidas de higienização e a formação de equipas, para que a experiência em loja continue a decorrer em segurança e com normalidade", sustentou.

Garantindo que "continuará a acompanhar e a monitorizar a situação, em contacto direto com as entidades competentes, nomeadamente a Direção Geral da Saúde, a APED apelava à manutenção da "tranquilidade e responsabilidade demonstradas pela população até agora".