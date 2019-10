Reservas nos hotéis antecipam melhor Natal e passagem de ano de sempre

Erika Nunes Hoje às 07:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Esgotaram operações mais limitadas e há hotéis à espera do melhor ano de sempre no que toca a reservas.

Os portugueses começaram a pensar no fim de ano mal arrumaram o protetor solar. Desde setembro que as agências vendem programas, tendo inclusive esgotado já operações mais limitadas, como os charters para Salvador. Os hotéis nunca receberam reservas com tanta antecedência e há quem perspetive o melhor ano de sempre.

"Nunca a reserva foi feita com tanta antecedência quer por famílias quer por grupos de amigos e empresas também, que querem realizar eventos corporativos de fim de ano", revelou Vincent Poulingue, diretor-geral dos hotéis IHG (Intercontinental e Crown Plaza) no Porto. "Poderá vir a ser o melhor ano de sempre", calculou. No Crown Plaza, a ocupação está já a 55% e a do Intercontinental regista "um crescimento de 30% face ao ano passado". Na plataforma de reservas do Booking.com, os 88 hotéis da cidade do Porto já estão 98% reservados para a noite de 31 de dezembro.

Ler mais na edição impressa ou epaper