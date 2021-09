Resiliência e inovação deram força às startups para vencer a pandemia

Erika Nunes Hoje às 12:53 Facebook

Sem acesso a capital e sem apoios públicos durante o primeiro ano, cortaram custos, adaptaram-se a novos produtos e conquistaram novos clientes.

O ano de 2020 ficou marcado pelo impacto da covid nas empresas e as startups não foram exceção: de início pararam, depois adaptaram-se, descobriram novos produtos e clientes e, nalguns casos, cresceram acima do esperado. Porém, a pandemia também adicionou riscos ao ecossistema e os especialistas alertam que, sem estímulos contínuos, Portugal não vai continuar acima da média europeia em empreendedorismo.

"Nos últimos cinco anos, houve um boom de startups em Portugal, em parte devido à captação da Websummit, mas essencialmente devido às políticas públicas e à rede de incubadoras muito bem desenvolvida. Mas ainda temos trabalho a fazer: precisamos de atrair e fixar talento, aumentar a qualificação da população portuguesa e melhorar o quadro fiscal, não só para trabalhadores, mas também para investidores", resumiu Gabriel Coimbra, diretor-geral da IDC em Portugal. A consultora avaliou o ecossistema em 2020 e concluiu que, com 2159 startups no final do ano (13% acima da média europeia per capita), incluindo quatro unicórnios (avaliadas em mais de mil milhões de dólares) de origem nacional, e Lisboa em 12.º no ranking dos Ecossistemas Emergentes, o país pode contar com os empreendedores para relançar a economia no pós-pandemia. Mesmo se os apoios públicos "nunca chegaram a ser operacionalizados", denunciou a diretora da Uptec.