Retoma da aviação pode surpreender e decidir sobre novo aeroporto é prematuro

A decisão quanto à localização do novo aeroporto de Lisboa não foi tomada durante 50 anos e agora, dizem os especialistas, não é a melhor altura para lançar a obra, porque é preciso ver que futuro terá a aviação e a TAP.

"Não sabemos muito bem como será esta retoma da aviação e o que é que poderá mudar a breve prazo", alerta Maria Baltazar, especialista em operações e gestão de aeroportos. A investigadora defende que, por agora, "Beja poderia muito bem funcionar para voos com escala, manutenção ou carga aérea, aliviando a Portela". Mesmo que as companhias aéreas não tenham interesse em aterrar no Alentejo, Maria Baltazar garante que, "se houver vontade política", há soluções para que a pista de Beja seja procurada. "Pode ter isenção de taxas, ligação a Lisboa sem portagens ou em autocarros do aeroporto para a capital, tudo depende dos incentivos", defende.

