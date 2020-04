Retoma gradual das reservas já é visível no Algarve e no Alentejo

Filipe Morais Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Turismo começa a dar sinais ténues de vida para meses de verão. Portugueses lideram, para já, as marcações.

É ainda uma situação de incerteza, mas tanto as regiões de turismo do Algarve como do Alentejo confirmam que começam já a registar um aumento de reservas para os meses de verão, ainda que longe dos números de um ano normal. As reservas são principalmente de turistas nacionais, mas de alguns estrangeiros também.

As outras regiões de turismo contactadas, nomeadamente a do Porto e Norte e a de Lisboa, ainda não conseguem fazer uma antevisão com base nas reservas.

De qualquer forma, os responsáveis das duas regiões do Sul são cautelosos e não querem quantificar o aumento, mas António Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, arrisca que é um aumento significativo. "As pessoas estão fartas de estar em casa e querem vir passar uns dias para o Alentejo já a partir de junho". João Fernandes, presidente da região de Turismo do Algarve, é mais cuidadoso: "É um aumento ligeiro, é natural que haja esta subida, mas não quer dizer que seja a procura normal", sublinha.

João Fernandes encontra explicação na "expectativa de que os estados de emergência não se prolonguem. É um sinal de esperança, mas não terá qualquer semelhança com um ano normal. Pelo que é natural que haja alguma recuperação, mas não é uma retoma para recuperar o que já se perdeu", numa região que estava habituada a taxas de ocupação na ordem dos 100% durante os meses de verão. João Fernandes lembra ainda que muitos portugueses têm casa de férias na região e que este aumento da procura não conta com os movimentos que os turistas nacionais possam representar.

Ainda assim, o responsável algarvio sublinha que os operadores da região estão "empenhados em garantir as condições de segurança para o setor, que passam muito pela aplicação do selo Clean and Safe", criado pelo Turismo de Portugal e que visa distinguir as atividades que cumprem os requisitos de higiene e limpeza.

Os primeiros sinais de abertura em Portugal e nos restantes países europeus estão "a levar alguns mercados a reagir, como são os casos de Alemanha, Espanha e França, e a perceção da segurança que o Algarve transmite ajuda a este aumento da procura", confirma.

Construção de hotéis continua

A maioria das obras dos hotéis em construção no Grande Porto mantém-se, mesmo com o estado de emergência decretado em Portugal, avançaram fontes do sindicato da construção civil e de uma associação hoteleira do Norte. "O ritmo e o programa de obras estão a manter-se na maioria dos empreendimentos do Porto, mas admito que possa haver um retrocesso na data de início da obra em projetos que ainda não tenha começado", declarou Rodrigo Pinto Barros, presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria (APHORT), com sede no Porto e com cerca de sete mil associados.

À lupa

Restrições

A Organização Mundial do Turismo (OMT) avançou, na terça-feira, que todos os destinos turísticos do Mundo (217) restringiram as viagens, uma consequência da crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19.

Voos na UE

A Comissão Europeia disse ontem que as viagens, como voos, na União Europeia não serão retomadas na mesma data porque isso depende da situação sanitária em cada país, mas pediu "regras harmonizadas" para evitar discriminação.

Selo sanitário

O Turismo de Portugal criou um selo, com a validade de um ano, que vai permitir aos clientes dos hotéis saberem que o estabelecimento em questão cumpre os requisitos de higiene e limpeza necessários para a prevenção e controlo da Covid-19.

Voucher

Em Portugal, os clientes com reservas de hotéis e alojamento local canceladas devido à pandemia podem pedir um voucher válido até 31 de dezembro de 2021 e que pode mesmo ser utilizado "por quem o apresentar também como princípio de pagamento de serviços de valor superior". Se o voucher não for utilizado até ao fim do ano de 2021, há o direito a um reembolso num prazo de 14 dias.