Ricoh quer duplicar resultados em Portugal

A Ricoh - gigante tecnológica da impressão e da gestão de documentos - quer duplicar os resultados obtidos em Portugal. Há 25 anos em Portugal, empresa prevê uma faturação de 26 milhões de euros em 2019.

Este ano, a empresa japonesa atingiu, ao nível ibérico, 321 milhões de euros de faturação. Com cerca de 50 mil clientes, em Portugal e Espanha, a Ricoh emprega duas mil pessoas nos dois países.

A marca investiu na aquisição de empresas de tecnologia, como a portuguesa TotalStor, e desenvolvimento de aplicações empresariais para se posicionar no mercado de gestão, armazenamento em cloud e segurança de dados, bem como na criação de aplicações de e-commerce e videoconferência. "Portugal é um país onde é fácil investir e onde a procura está a crescer", justificou Jesús Centeno, diretor da Ricoh ibérica, num encontro com jornalistas que decorreu na cidade do Porto.

Os clientes-alvo da empresa são o próprio Governo, o setor educativo e pequenas e médias empresas que precisam de serviços integrados de comunicação e partilha de dados.

Conhecida inicialmente pelos sistemas inovadores de impressão, a Ricoh quer fechar 2020 com os serviços de tecnologias de informação a pesarem 40% na atividade da empresa, que opera em Portugal há 25 anos.