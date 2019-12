Royal Express liga Cascais ao Porto por 5 euros

Ana Margarida Pinheiro Hoje às 18:36 Facebook

Chegou a Portugal em setembro, com a promessa de ligar Cascais ao Porto por cinco euros e as reservas dispararam. Agora, a Royal Express, empresa de transportes low-cost, dá novo salto: arranca com o percurso Cascais-Sintra-Vigo logo após o Natal, um primeiro passo para, em 2020, começar a ligar Portugal a cinco cidades espanholas.

"Temos a ambição de ligar Portugal às principais capitais da Europa até 2021. Muito em breve, iremos lançar a linha expresso Cascais-Sintra-Vigo", avançou ao JN/Dinheiro Vivo, Nuno Oliveira, diretor-geral da Royal Express, destacando que a primeira linha internacional nascerá "em parceria com uma empresa espanhola para Vigo e Valença" na semana do Natal.

Expansão para Espanha

Este é apenas um passo à conquista do país vizinho. Nos planos da Royal Express está já a introdução de percursos para Madrid, Sevilha, Málaga e Santiago de Compostela "Em 2021, o projeto é expandir para França", diz o responsável.

Com as novas rotas sob pano de fundo, a Royal Express investiu na aquisição de dois novos autocarros de dois andares, com 82 lugares e casa de banho. Com um investimento de "um milhão de euros", os novos veículos começam a operar no fim desta semana.

Desde que iniciou operações para ligar a região de Lisboa ao Porto por 5,29 euros, aos fins de semana, a Royal Express regista "praticamente 100% de ocupação". No início de dezembro, já não havia fins de semana livres para janeiro. "Faz parte da estratégia da empresa aplicar sempre os menores preços do mercado e conseguimos praticar o preço justo".