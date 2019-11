Rui Paula sobe para duas estrelas e três restaurantes perdem a estrela Michelin

Hoje às 21:10 Facebook

Rui Paula sobe às duas estrelas Michelin com a Casa de Chá da Boa Nova; há quatro restaurantes que se estreiam no guia e três casas perdem a estrela. Portugal continua sem a distinção máxima, de 3 estrelas. Veja a lista completa.

Boas notícias para o chef Rui Paula. A Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, passou esta quarta-feira a integrar o leque de restaurantes portugueses com duas estrelas Michelin, somando agora uma à que já tinha vencido, há dois anos. O chef português subiu ao palco do Teatro Lope de Vega, em Sevilha, durante a gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020, e aproveitou para agradecer, com um discurso emocionado, à sua equipa. «Sou muito feliz por viver num país como Portugal e por ter um restaurante à beira-mar», explicou Rui Paula, elogiando o peixe e marisco da costa portuguesa.

Na gala que premiou o melhor da alta cozinha ibérica, a Casa de Chá da Boa Nova passou a integrar o grupo de seis (agora sete) restaurantes com duas estrelas Michelin, que mantêm na edição de 2020: são estes o Alma, de Henrique Sá Pessoa (Lisboa), o Belcanto, de José Avillez (Lisboa), o Il Gallo d"Oro, de Benoît Sinthon (Funchal), o The Yeatman, de Ricardo Costa (Vila Nova de Gaia) e o Vila Joya, de Dieter Koschina (na Praia da Galé).

Nenhuma destas casas conseguiu, este ano, chegar à distinção máxima da Michelin, as três estrelas. Em 110 anos de história deste guia ibérico, nunca um restaurante português conseguiu tal feito, ao contrário do cenário espanhol, que já tinha 11 casas com três estrelas, ainda ante desta gala.

Nas novidades, estreiam-se em 2020 no Guia Vermelho quatro novos espaços, dois lisboetas, um algarvio e um restaurante que passa a colocar Viseu no mapa Michelin: o Epur, de Vicent Farges (Lisboa), o Fifty Seconds, de Martín Berasategui (Lisboa) [que acumulou mais três estrelas com espaços espanhóis e passam, agora a deter umas impressionantes 13 menções], o Vistas, de Rui Silvestre (Faro) e o Mesa de Lemos, de Diogo Rocha (Viseu).

No outro espetro da equação, três restaurantes perderam agora a sua presença no Guia Michelin: o algarvio Henrique Leis [recorde-se que o chef homónimo tinha pedido para sair do guia, para se poder dedicar a outros voos]; o também algarvio Willie"s; e uma casas que perdeu o chef que comandava a cozinha: o L"And Vineyards, de Montemor-o-Novo, que ficou sem Miguel Laffan, e o Willie"s.

Veja a lista atualizada de restaurantes portugueses no Guia Michelin 2020:

Uma estrela:

A Cozinha (Guimarães, "chef" António Loureiro)

Antiqvvm (Porto, "chef" Vítor Matos)

Bon Bon (Carvoeiro, "chef" Louis Anjos)

Eleven (Lisboa, "chef" Joachim Koerper)

Epur (Lisboa, "chef" Vincent Farges) - novidade

Feitoria (Lisboa, "chef" João Rodrigues)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, "chef" Filipe Carvalho) - novidade

Fortaleza do Guincho (Cascais, "chef" Gil Fernandes)

G Pousada (Bragança, "chef" Óscar Gonçalves)

Gusto by Heinz Beck (Almancil, "chef" Libório Buonocore, após a saída de Daniele Pirillo)

LAB by Sergi Arola (Sintra, "chef" Sergi Arola e Vlademir Veiga)

Largo do Paço (Amarante, "chef" Tiago Bonito)

Loco (Lisboa, "chef" Alexandre Silva)

Mesa de Lemos (Viseu, "chef" Diogo Rocha) - novidade

Midori (Sintra, "chef" Pedro Almeida)

Pedro Lemos (Porto, "chef" Pedro Lemos)

São Gabriel (Almancil, "chef" Leonel Pereira)

Vista (Portimão, "chef" João Oliveira)

Vistas (Vila Nova de Cacela, "chef" Rui Silvestre) - novidade

William (Funchal, "chefs" Luís Pestana e Joachim Koerper)

Duas estrelas:

Alma (Lisboa, "chef" Henrique Sá Pessoa)

Belcanto (Lisboa, "chef" José Avillez)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, "chef" Rui Paula) - novidade

Il Gallo d"Oro (Funchal, "chef" Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, "chef" Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, "chef" Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, "chef" Dieter Koschina)

