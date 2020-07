Rio sobre venda de imóveis do Novo Banco: "Isto é gozar com os portugueses"

Rita Neves Costa Hoje às 15:52 Facebook

O PSD reagiu esta terça-feira ao negócio da venda de imóveis pelo Novo Banco a um fundo de investimento com sede nas ilhas Caimão. Rui Rio diz que Governo "vai ter de correr atrás do prejuízo" e que os portugueses estão a ser gozados.

Após se saber que o Estado poderá ter financiado, através do Fundo de Resolução, as perdas da venda de 13 mil imóveis pelo Novo Banco ao fundo de investimento nas ilhas Caimão -- imóveis foram avaliados em 631 milhões de euros e foram vendidos por 364 milhões -- o presidente do PSD pede uma investigação do Ministério Público. "Isto é ainda mais grave do que eu pensava", disse em conferência de imprensa.

Rui Rio diz que o Governo "vai ter de correr atrás do prejuízo", já que o "Estado português já deu dinheiro" antes de saber o que estava a pagar. "É muito dinheiro dos nossos impostos. Isto é gozar com a cara dos portugueses", acrescentou o presidente do PSD. "Depois de tudo o que aconteceu no BES, ainda tiveram a lata de chamar um banco bom [em referência ao Novo Banco]".