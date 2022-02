Rumo do BCE vai condicionar escolha do novo Orçamento

Luís Reis Ribeiro (JN/DV) Hoje às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

UTAO alerta que a subida dos spreads nos primeiros 11 dias deste mês foi maior para os países mais endividados.

O novo rumo da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), cuja tendência é para subir o custo do dinheiro da Zona Euro, logo, das taxas de juro da dívida pública, vai condicionar fortemente as escolhas do Governo e das Finanças no novo Orçamento do Estado (OE) para 2022, adverte a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

Num estudo sobre as "condições dos mercados, dívida pública e dívida externa", ontem divulgado, o grupo de peritos coordenado por Rui Nuno Baleiras relembra que "a expectativa de alteração na postura da política monetária" já está "incorporada, pelo menos, em parte, nas decisões de carteira dos investidores internacionais, bem como as perceções dos mesmos sobre as diferenças no risco de sustentabilidade da dívida pública entre estados-membros".

Por isso, "os decisores políticos nacionais têm que ter estes sinais bem presentes nas próximas escolhas de política orçamental que fizerem". O próximo passo na política orçamental de Portugal acontece nos próximos meses, com a proposta do novo OE para 2022.

Ameaça para o país

A UTAO releva uma ameaça para o país, um dos mais endividados da Europa e do Mundo desenvolvido, que já se está a materializar.

"As antigas diferenças na perceção de risco das dívidas soberanas face à alemã [as obrigações definidas como base de comparação por serem as mais seguras] parecem estar de volta e a penalizar mais os estados-membros do sul da Europa do que nos demais", refere a Unidade.

PUB

Ou seja, "os prémios de risco dos títulos de dívida a 10 anos, medidos pelo diferencial de rendibilidade face ao título alemão, aumentaram no início de fevereiro de 2022. Em 11 de fevereiro de 2022, todos os países elencados [como Portugal, Grécia, Itália, Espanha, Bélgica ou mesmo França] registavam prémios de risco superiores aos níveis verificados no final de 2021".

"Esta subida ocorreu, sobretudo, nos primeiros 11 dias de fevereiro, após as decisões de política monetária do BCE" e "o agravamento dos spreads foi maior para os países mais endividados em percentagem do PIB", observa a UTAO.