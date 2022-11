Ryanair lança voos a partir dos seis euros e trava aumentos

Rute Simão, Dinheiro Vivo Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A low-cost irlandesa inicia esta segunda-feira a Cyber Week, uma semana com descontos diários no âmbito da Black Friday. No total a companhia tem 54 rotas a preços de saldo de e para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal. Paris, Madrid, Reino Unido ou Marrocos são alguns dos destinos disponíveis.

O CEO da Ryanair, Michael O'Leary, anunciou recentemente a morte dos voos baratos, com preços inferiores a 10 euros, mas parece que o óbito teve os dias contados. A low-cost acaba de lançar uma campanha promocional para voos realizados durante o mês de janeiro com tarifas que iniciam nos seis euros, disponível para viagens de e para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal.

No total, são 54 rotas que estão à venda para todos os destinos da companhia em Portugal, como são exemplos Marraquexe, Madrid, Paris, Londres ou Irlanda. A promoção relâmpago termina à meia-noite desta segunda-feira e é válida para viagens a realizar entre nove e 21 de janeiro de 2023.

PUB

No top dos voos mais mais baratos, disponíveis no site da Ryanair, estão a ligação entre Faro e Madrid e Porto/Bergerar (França) que arrancam nos 6,79 euros. Em Lisboa as tarifas iniciam nos 8,49 euros para Agadir, Barcelona ou Sevilha. Já a partir do Funchal é possível viajar para Londres, Marselha, Paris ou Bruxelas a partir dos 12,74 euros. Os preços variam conforme as datas escolhidas.

Leia mais em Dinheiro Vivo