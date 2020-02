Rita Neves Costa Hoje às 20:26 Facebook

O "Salone del Mobile", um dos reconhecidos eventos do setor do mobiliário, vai ser adiado para junho devido à propagação do coronavírus em Itália. Na feira é usual participarem várias empresas portuguesas.

O evento realizar-se-ia entre os dias 21 e 26 de abril deste ano, contudo a emergência do Covid-19 motivou o adiamento do "Salone del Mobile", uma feira de mobiliário reconhecida internacionalmente e que se realiza anualmente em Milão. Num vídeo partilhado no Facebook, a organização informa de que a feira está agora marcada entre os dias 16 e 21 de junho. Este ano, o evento ia incluir o negócio das cozinhas (equipamentos, design e utensílios).

De acordo com a imprensa italiana, o autarca de Milão, Giuseppe Sala, agradeceu o adiamento do evento e disse que agora o mais importante é parar a propagação do Covid-19. "Peço aos amigos deste setor [mobiliário], Milão não pode parar. Precisamos de conter o coronavírus, o vírus da desconfiança não se pode espalhar", afirmou.