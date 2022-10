Vários bancos com aplicações e sites de acesso às contas em baixo

Marisa Silva Hoje às 11:31 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia que o Governo começa a transferir os 125 euros de apoio extraordinário às famílias, as aplicações e sites de acesso às contas de vários bancos estão em baixo. Os utilizadores dos portais e das aplicações da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do Santander têm reportado, na manhã desta quinta-feira, dificuldades na utilização dos serviços, não conseguindo aceder à informação das suas contas. Mas não são os únicos: o Montepio e o Novo Banco também apresentaram falhas. Cerca de 500 mil pessoas já receberam o apoio.

De acordo com o Downdetector, portal que monitoriza o funcionamento de serviços digitais através do feedback dos utilizadores, por volta das 10 horas desta manhã houve um pico de 151 queixas quanto ao funcionamento da aplicação do Santander.

À mesma hora, registaram-se 139 notificações de falhas na aplicação da CGD. Ao JN, a Caixa Geral de Depósitos confirmou os constrangimentos. Neste momento, já é possível aceder à Caixa Direta, através do site da CGD, que também esteve indisponível. Permanecem ainda por resolver os problemas de acesso à aplicação. Fonte da empresa detalhou que as equipas técnicas estão a trabalhar mas ainda não há uma previsão para a retoma do serviço. Não esclareceu ainda qual a origem da falha.

PUB

O Novo Banco também confirmou ao JN ter detetado "constrangimentos ao início da manhã". Neste momento, à semelhança da CGD, os clientes já podem aceder à sua conta através do site do banco. A aplicação continua indisponível, sendo que o problema está a ser analisado para que o serviço possa ser reposto o mais rapidamente possível.

Já fonte oficial do Millennium BCP garantiu não terem existido constrangimentos no sistema de homebanking da empresa.

De recordar que o apoio extraordinário às famílias começa, esta quinta-feira, a ser pago. O cheque de 125 euros destina-se a trabalhadores ou beneficiários de prestações sociais com rendimentos até 2700 euros brutos mensais e prevê ainda um extra de 50 euros por cada dependente a cargo. De acordo com secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, os primeiros 500 mil portugueses já receberam o apoio. Afirmando que o processo está a "decorrer com a normalidade prevista", Mendonça Mendes recordou ainda que os beneficiários podem consultar o estado da sua transferência através do portal das Finanças e admitiu que, esta manhã, têm sido feitos "muitos acessos ao portal". O governante reiterou também que o apoio chegará a todos até ao final deste mês.

"Temos a consciência da importância que este apoio tem para mitigar os efeitos da inflação. Este é mais um apoio que estamos a dar e que se junta ao apoio ao nível dos combustíveis, ao congelamento do preço dos passes e à definição do limite das rendas de casa. É um conjunto muito substancial de apoios para proteger o rendimento das famílias", afirmou Mendonça Mendes, em entrevista à RTP3.