Scooters elétricas chegaram ao Porto

Abriu no Edifício Transparente, no Porto, a mais recente loja da Niu, uma marca de soluções inteligentes de mobilidade urbana, conhecida pelas suas scooters e bicicletas elétricas.

A marca, que se prepara para fazer chegar ao mercado português, já no próximo ano, novos modelos de scooters, bicicletas elétricas e uma moto, nasceu em Shangai, uma metrópole de 25 milhões habitantes, com todos os problemas de trânsito inerentes a uma mega-metrópole.

"Temos muito espaço por onde crescer, porque tanto as pessoas como as empresas, sobretudo da pequena distribuição, começam a perceber as vantagens económicas, e também ambientais, de uma scooter elétrica", revela Mário Quintaneiro, diretor-geral na NIU Portugal.

As Niu usam baterias da japonesa Panasonic, cujas células de iões de lítio com a referência 18650 permitem um tempo de vida adicional e são idênticas às utilizadas pelo construtor de automóveis Tesla, e recorrem à Vodafone para garantir o sistema de software necessário para conectar à aplicação móvel que permite, através do telemóvel, receber em tempo real toda a informação relativa à scooter (histórico de viagens, estado da carga da bateria, estatística de velocidades, localização GPS, etc.).

As baterias podem ser removidas da scooter em menos de 10 segundos e carregadas em qualquer tomada comum, no escritório, na garagem ou em casa, como um computador portátil.

As scooters Niu estão equipadas com motores de 1200w, 1400w, 1500w, 1800w, 3000w e 3500w instalados na roda traseira para economizar energia e permitir aceleração instantânea.

Quanto a preços, a gama de scooters elétricas da Niu começa nos 1.899 euros.