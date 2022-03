Secil prevê "anos difíceis" devido ao aumento dos preços dos combustíveis e energia 

A cimenteira Secil acompanha com preocupação a evolução dos preços da energia e dos combustíveis e, apesar de não tomar qualquer medida, como a Megasa fez no início do mês, prevê anos difíceis.

"O aumento desmesurado dos preços dos combustíveis afeta de imediato a atividade de produção e transporte, sendo aqui mais difícil a intervenção dos governos e por isso a preocupação é imediata, severa e impactante", afirma fonte oficial da Secil.

No que diz respeito ao aumento dos custos da energia térmica e elétrica, a empresa está salvaguardada este ano pela "existência de um contrato bilateral com um fornecedor". "Mas, naturalmente, seguimos com preocupação o mercado. O mercado de futuros indicia que os anos de 2023 e 2024 serão igualmente anos difíceis e por isso o impacto chegará", prossegue a cimenteira, que aponta uma forma de evitar impactos negativos pelo aumento do custo da energia.

"O Governo português e a Comissão Europeia em geral terão de alterar a formação do preço retirando a produção de eletricidade a partir de gás da formação de preço, mas mantendo naturalmente esta capacidade de produção de eletricidade a gás", indica.

No início do mês, a Megasa parou a produção nas fábricas da Maia e no Seixal devido ao "radical" aumento dos custos de energia e gás e os trabalhadores foram de férias. No Seixal, a atividade de laminagem continua com o stock existente.