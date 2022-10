Secretário de Estado da Saúde encara OE2023 com otimismo

João Nogueira Hoje às 14:54 Facebook

O Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, pronunciou-se sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2023, que prevê, face à proposta do ano passado, um aumento de 1.177 milhões de euros (10,5%) e mais 2,9% para os custos de pessoal. A segunda percentagem recebeu críticas dos sindicatos do ramo, mas Ricardo Mestre garante que o "documento permite encarar com otimismo os desafios do próximo ano".

O orçamento propõe um aumento de 153,3 milhões de euros (2,9% a mais face a 2022) para os gastos com os profissionais da saúde, "a maior dotação para os recursos humanos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde", reforçou o Secretário de Estado da Saúde, acrescentando que o aumento "permite encarar os objetivos para a politica de recursos humanos do ministério da saúde com confiança e com expectativa encontrar soluções que permitam implementar a política de saúde desenhada para o próximo ano".

Ricardo Mestre afirma que "os recursos financeiros propostos têm de ser geridos com muito rigor e responsabilidade, para atenuar problemas como a atualização salarial ou a progressão de carreiras".

O documento que "poderá ser densificado nestas próximas semanas de discussão", referiu Ricardo Mestre, apresenta um aumento da despesa na área da Saúde a mais de 10%, comparando ao ano de 2022. O Secretário de Estado da Saúde reforçou que as verbas dão confiança para uma melhoria do SNS, com um maior "investimento na resposta aos cidadãos, nos recursos humanos, nas instalações e equipamentos".