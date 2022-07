Secretário-geral da OPEP morreu aos 63 anos

JN/Agências Hoje às 09:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o nigeriano Mohamed Barkindo, morreu na terça-feira à noite, aos 63 anos, disse o diretor-gerente da Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria (NNPC).

"Perdemos o nosso estimado Mohamed Sanusi Barkindo. Morreu por volta das 23 horas de terça-feira, 5 de julho de 2022", afirmou Mele Kyari na rede social Twitter.

"É certamente uma grande perda para a sua família, para a NNPC, para o nosso país, a Nigéria, para a OPEP e para a comunidade global de energia. Os preparativos do enterro serão anunciados em breve", acrescentou.

Mohamed Barkindo assumiu o secretariado-geral da OPEP em 1 de agosto de 2016, eleito por consenso por todos os membros da organização com sede em Viena, que o reconduziu para um segundo mandato três anos depois.

De acordo com os estatutos da organização, uma pessoa só pode permanecer por dois mandatos de três anos no cargo mais alto da organização, que hoje conta com 13 países membros.

Como o segundo e último mandato de Barkindo expiraria no dia 31 deste mês, os integrantes da OPEP já tinham nomeado o seu substituto, o kuwaitiano Haitham al-Ghais.