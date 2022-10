Segurança Social paga apoio de 125 euros a 1,6 milhões de pessoas na segunda-feira

JN/Agências Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O apoio de 125 euros vai ser pago na segunda-feira pela Segurança Social a quem recebe prestações sociais, abrangendo 1,6 milhões de beneficiários, avançou, esta quarta-feira, à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho.

"A Segurança Social vai fazer o pagamento do apoio dia 24, próxima segunda-feira, a todos os beneficiários", indicou o gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, acrescentando que em causa estão 1,6 milhões de pessoas.

Em causa está o apoio de 125 euros e de 50 euros por descendente, criado pelo Governo com o objetivo de mitigar o impacto da inflação.

PUB

Nos casos de beneficiários de algumas prestações sociais, o apoio é pago pela Segurança Social e, no caso de titulares de rendimentos, é efetuado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Aos titulares de rendimentos, o apoio é pago pela AT a partir de quinta-feira, dia 20, a um ritmo diário de 500 mil pagamentos por dia, anunciou na terça-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina.

O apoio é feito por transferência bancária, através do IBAN que conste no sistema de informação da Segurança Social, mas, caso não seja possível proceder ao pagamento por esta via, será realizado por vale postal.

A medida abrange quem tem um rendimento bruto até 2.700 euros por mês, abrangendo titulares de rendimentos e também beneficiários de determinadas prestações sociais.

Entre os beneficiários de prestações sociais com direito ao apoio estão as pessoas que recebem subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, subsídios de doença, Rendimento Social de Inserção (RSI), prestação social para a inclusão, Complemento Solidário para Idosos (CSI) e subsídio de apoio ao cuidador informal principal.

O Governo estima que o apoio abranja um total de 5,8 milhões de pessoas.