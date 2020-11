Seguros de saúde ganham 600 mil novos subscritores

Erika Nunes Hoje às 13:17 Facebook

Utilização efetiva diminuiu devido ao confinamento e à suspensão de alguns serviços durante meses, diminuindo o risco e os custos das seguradoras.

As companhias venderam 737,5 milhões de euros em seguros de saúde entre setembro de 2019 e o mesmo mês deste ano, um aumento de 113,9 milhões de euros (8,9%). A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) estimava, em maio, que 2,5 milhões detinham este tipo de produto, tendo o valor subido para 3,1 milhões em setembro, um crescimento de 600 mil subscritores em quatro meses.

De acordo com o relatório trimestral da ASF, o panorama geral das vendas de seguros em Portugal em setembro encolheu 22,9% face ao homólogo do ano passado. No global, os custos com a utilização por parte dos clientes aumentaram 15,4%. No entanto, tal não sucedeu no caso dos seguros de saúde, em que os custos variaram apenas 1,4%, ficando apenas 6,5 milhões de euros acima do valor do ano passado. Com o aumento das vendas, o rácio entre os prémios de seguros de saúde cobrados e os custos com a sua utilização desceu 4,7 pontos percentuais, para 63,7%.