Seis meses de guerra. O impacto no bolso dos portugueses

Voos, férias, gasolina, pão, fruta, carne e peixe estão muito mais caros. Serviços médicos, computadores e telemóveis estão mais baratos. Economia começa a dar sinais de fraqueza.

A guerra da Rússia contra a Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro, trouxe um aumento quase generalizado de preços na Europa. Num primeiro momento, Portugal parecia estar a passar ao lado do embate inflacionista, mas agora percebe-se que não é bem assim. A inflação portuguesa já vai nos 9,4% (variação homóloga medida em julho), acima da média de 8,9% da zona euro, segundo o Eurostat.

Uma inflação deste calibre encerra uma grande diversidade de situações. O JN/Dinheiro Vivo foi ver como mudaram os preços de mais de uma centena de rubricas do cabaz do Instituto Nacional de Estatística (INE) para calcular a inflação no consumidor final (ver infografia).