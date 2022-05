Semana de quatro dias de trabalho é possível mas não gera consenso

Governo admite fazer experiências em diferentes setores, mas não as detalha. Parceiros sociais abertos a discutir. BE, PAN e Livre querem reduzir horas semanais.

Encontrar uma empresa com a semana de quatro dias de trabalho em Portugal é como descobrir uma agulha no palheiro. Reino Unido, Islândia e Espanha estão a testar. No debate do Orçamento do Estado de 2022, foi aprovada uma proposta do Livre que prevê um estudo e amplo debate sobre o tema. No seu programa, o Governo admite fazer experiências em diferentes setores, mas não as detalha. Empresas, partidos e parceiros sociais admitem o modelo, mas reconhecem serem necessárias adaptações de fundo.

Em agosto do ano passado, a empresa Doutor Finanças testou o modelo que consistia na redução de 40 horas para as 32 horas semanais. "Todas as pessoas gozaram de mais um dia de descanso semanal, sem haver qualquer impacto ao nível dos seus rendimentos", explica Irene Vieira Rua, diretora de Recursos Humanos da consultora.