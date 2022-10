Semana de quatro dias não pode ter perda de salário

Rita Neves Costa Hoje às 08:39 Facebook

Projeto-piloto arranca no ano que vem e será testado até 2025 nas empresas que se voluntariarem. Bem-estar de funcionários e custos intermédios vão ser avaliados.

O projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho terá início em 2023 e vai vigorar até 2025 em Portugal, não sendo certo qual a duração da experiência para cada uma das empresas que se voluntarie. Há "linhas vermelhas" para a implementação deste modelo: não poderá implicar corte de salários e a carga horária terá de ser efetivamente menor. Ou seja, não existirá a possibilidade de "concentrar" as 40 horas semanais, no caso do setor privado, de segunda a quinta-feira. Além disso, a adesão à iniciativa será voluntária e reversível.

A apresentação da proposta do projeto-piloto aos parceiros sociais está marcada para quarta-feira. O coordenador nacional da iniciativa, Pedro Gomes, afirma que o objetivo não é ter "o maior número de empresas ou trabalhadores" envolvidos, mas os suficientes para ser possível fazer uma avaliação.