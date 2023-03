Serra da Estrela quase lotada para a Páscoa e Algarve a bater recordes

Hermana Cruz Hoje às 09:04 Facebook

Ocupação hoteleira para ver a neve já vai nos 90%. No Sul, está a 70% e no Norte do país a 80%, com procura interna.

A cerca de três semanas da Páscoa, a serra da Estrela está quase lotada e o Algarve e o Norte do país preparam-se para bater recordes de ocupação. Isto, apesar do aumento dos preços, o que não tem feito diminuir a procura também por destinos estrangeiros. Pelo contrário. Segundo as entidades que representam o setor, a serra da Estrela tem já 90% das camas ocupadas, o Algarve 70% e o Norte 80%, o que leva a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) a prever aumentos de "seguramente dois dígitos".

"Os ritmos de reservas estão a correr bem (primeiro trimestre e Páscoa), a um ritmo absolutamente inesperado, sobretudo, nos destinos que já estão consolidados", revelou o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, acrescentando que, apesar do aumento dos preços que se tem verificado desde o início do ano, "o crescimento que se regista é contra as expectativas, tanto neste primeiro trimestre de 2023 como para a Páscoa, seguramente a dois dígitos", comparativamente ao mesmo período do ano passado.