Setor dos voos de lazer e desporto contesta nova taxa de carbono

Imposto começa a ser cobrado a partir de julho em viagens aéreas feitas por aeronaves de até 19 lugares. Apuramento do valor final será variável

O pagamento da taxa de carbono pelas viagens aéreas realizadas em aeronaves com capacidade máxima até 19 lugares, a partir de julho, está a gerar muita contestação junto do setor dos aeródromos, aeroclubes e dos proprietários de aeronaves, que acusam o Governo de "querer matar a aviação de desporto e lazer". Representantes de associações e especialistas ouvidos pelo JN contestam o valor variável que as pequenas e as médias aeronaves terão de pagar, por oposição ao transporte aéreo comercial, como as companhias aéreas, que cobram um custo fixo por passageiro (dois euros).

António Penaforte Rodrigues, da direção da Associação de Operadores e Proprietários de Aeronaves (AOPA), adianta que várias associações (dos aeroclubes à aviação ultraleve) estiveram reunidas por videoconferência para discutir a portaria publicada pelo Governo a 21 de abril, que alarga o pagamento da taxa de carbono - um imposto que vigora desde julho de 2021 sobre bens ou atividades responsáveis pela emissão de gases efeitos de estufa - à "aviação geral". O consenso foi notório: "ninguém vai conseguir suportar" os montantes exigidos a partir de julho.