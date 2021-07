Sindicato acusa Pingo Doce de Monção de forçar trabalhadores a mudar de horário

JN/Agências Hoje às 19:55 Facebook

Oito trabalhadores do Pingo Doce de Monção estão a ser pressionados a trabalhar entre as 22 e as 7 horas nos meses de julho e agosto e viram as suas folgas alteradas unilateralmente, acusou esta sexta-feira o sindicato.

Em comunicado enviado à Lusa, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) revelou ainda tratar-se de "trabalhadores com responsabilidades familiares (filhos pequenos e pais a cargo)".

Segundo Rosa Silva, daquele sindicato, a empresa está a "aproveitar-se do facto de haver falta de pessoal nestes dois meses para pressionar os trabalhadores, que normalmente fazem o horário das 4 às 13 horas, a alterarem o horário da reposição".

"O problema é que não foram ouvidos nem achados, quando o Contrato Coletivo de Trabalho obriga a que seja obtido um acordo. Além disso mudaram-lhes as folgas, violando mais uma vez o CCT", denunciou a sindicalista.

Rosa Silva deu conta ainda de uma reunião na quinta-feira com a diretora dos recursos humanos do Pingo Doce de Monção, Sandra Amorim, para tentar resolver o diferendo, tendo recebido como resposta aos apelos: "se não querem, metam baixa".

Lê-se ainda no comunicado que o Pingo Doce alega que os "trabalhadores são imprescindíveis nesse horário", contrapondo o sindicato que estes "estão disponíveis para trabalhar nos horários em que sempre trabalharam, e que sempre lhes possibilitou cumprir com as suas responsabilidades familiares".

Prossegue a sindicalista que as ameaças dos responsáveis da loja do distrito de Viana do Castelo chegam ao ponto de "que se não aceitarem e cumprirem os horários impostos serão posteriormente transferidos para a loja que irá abrir em Valença", que dista cerca de 24 quilómetros de Monção.

O CESP revela ter solicitado a "intervenção urgente da Autoridade para as Condições de Trabalho".

A Lusa tentou uma reação do Pingo Doce, mas tal não foi possível até ao momento.