Sindicato anuncia que foi travado despedimento coletivo na CAMO

O despedimento coletivo de 24 trabalhadores da CAMO - Indústria de Autocarros, em Vila Nova de Gaia, planeado pela administração da empresa em outubro, foi travado na sexta-feira após um plenário, segundo o sindicato SITE Norte.

De acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE Norte), "em menos de um mês ficou comprovado que havia outras soluções para responder aos problemas" da empresa.

Segundo a estrutura sindical, a ação dos trabalhadores "levou a administração a reverter a intenção de despedimento coletivo de 24 trabalhadores que anunciara a 09 de outubro".

No dia 14 de outubro, o sindicato anunciou que estava em preparação um despedimento coletivo de 24 trabalhadores, considerando-o uma "manobra" para substituir funcionários mais antigos por trabalhadores precários.

A Lusa tentou então contactar a administração da empresa, mas sem sucesso.

"No dia 16 de Outubro, o sindicato promoveu à porta da CAMO, em Vilar do Andorinho (Vila Nova de Gaia) uma concentração de dirigentes e delegados", relembra o sindicato, revelando também que no último mês, "para contrariar o despedimento, reuniu-se três vezes com a administração" da empresa de autocarros.

Segundo divulgou o SITE Norte, "a cada reunião seguiu-se um plenário, para informar os trabalhadores e decidir os passos a dar", tendo também sido "admitido organizar uma deslocação de trabalhadores à Galiza, para levar o protesto até à sede do grupo Pérez Rumbao", proprietário da empresa.

"Foi solicitada a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho [ACT], quando a CAMO entregou serviço a empresas subcontratadas, depois de alegar quebras de encomendas para justificar o despedimento", pode também ler-se no comunicado.

O SITE Norte considera ainda que o eventual despedimento "teria certamente consequências graves para muitos outros trabalhadores da empresa e do setor metalúrgico".