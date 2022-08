Sindicato de Manutenção de Aeronaves "repudia e lamenta" recurso a fornecedores externos

JN/Agências Hoje às 11:24 Facebook

O Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) manifestou-se esta sexta-feira preocupado com "o rumo" da TAP, repudiando e lamentando "profundamente" a decisão da administração de recorrer a fornecedores externos onde trabalham técnicos despedidos pela operadora aérea.

Em comunicado, a estrutura sindical sublinha que, "no passado mês de julho, os 666 TMA [técnicos de manutenção de aeronaves] da TAP representados pelo SITEMA aceitaram a proposta da companhia aérea para regressarem ao regime de horário full time, pondo fim à greve às horas extraordinárias que estava em curso".

Por isso, os TMA, acrescenta, veem "como uma traição o recurso a empresas externas para realizarem o trabalho de manutenção que podia estar a ser prestado dentro da companhia, poupando centenas de milhares de euros à TAP, ao Estado e aos contribuintes".

A estrutura sindical, presidida por Paulo Manso, manifesta-se preocupada "com o rumo geral que a companhia aérea está a levar, perdendo clientes externos, ao mesmo tempo que envia trabalho para o exterior, prejudicando ainda mais a imagem da TAP no setor da aviação".

O SITEMA aponta que, "com esta situação, a TAP acaba por perder de duas formas: perde receita importante com a recusa de trabalhos para terceiros e perde com o pagamento que faz às empresas onde contrata trabalho que antes realizava na TAP".

Critica ainda a TAP por, apesar da contratação das empresas externas, continuar "a deixar sair para a concorrência técnicos qualificados e a manter TMA em processo de despedimento coletivo, quando está urgentemente a precisar deles".

Apesar de não compreender "a razão de decisões contraditórias que só prejudicam a imagem da companhia e os seus trabalhadores", o SITEMA diz que continua "disponível para fazer parte da solução para que a TAP continue a ser considerada uma companhia de excelência, mas não deixará que o bom nome dos TMA seja posto em causa e tudo fará para que se reponham as condições de trabalho que lhes são devidas".