Siza Vieira: Efacec "tem os meios financeiros" para retomar normalidade

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital defende que a Efacec tem "neste momento os meios financeiros para sanar as situações" perante os fornecedores e "retomar normalmente" a atividade.

Pedro Siza Vieira falava à Lusa à margem da sessão "Os portugueses e a Internet em tempo de pandemia", que decorreu no final desta manhã no teatro Thalia, em Lisboa. Questionado sobre o ponto de situação daquela empresa, que foi nacionalizada em julho, o governante referiu que "a Efacec neste momento está a trabalhar, está a regularizar uma série de situações do passado, tem neste momento uma situação acionista estável".

Ou seja, "já não encontra a dificuldades de relacionamento com clientes e fornecedores que tinha no passado", especificou.

Assim, afirmou, a Efacec "tem neste momento os meios financeiros para sanar as situações perante os seus fornecedores e retomar normalmente a sua atividade comercial".

Sobre o processo de reprivatização, o ministro salientou que "tem passos preliminares, designadamente a avaliação da empresa, que estão neste momento a ser dados".

"Julgo que nos próximos tempos teremos seguramente a sequência disso mesmo", acrescentou Pedro Siza Vieira.

Questionado sobre a eventual ida do secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, para o Banco de Fomento, Pedro Siza Vieira escusou-se a comentar o tema.