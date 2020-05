Marisa Silva Hoje às 13:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Sem S. João, a festa maior do Porto, na fábrica de Júlio Peneda não se produzem os martelinhos que noutros anos, por esta altura, davam som ao negócio. Os carrosséis da família Felício continuam parados e a rulote de farturas de Abel Silva está estacionada. Só no terreno de Joaquim Araújo resiste o cheiro dos manjericos.

O cancelamento do S. João - que também juntava multidões em Gaia, Braga ou Vila do Conde - veio agravar a situação dos empresários de diversões. A associação que os representa tem registo de 800 negócios ligados a feiras e romarias. Com o presente adiado, o futuro é de muita incerteza.