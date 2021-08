Solar fotovoltaico deve ser um terço das fontes de energia renovável

Alfredo Maia Hoje às 09:18 Facebook

Ministério do Ambiente e especialistas acreditam no objetivo para 2030 e valorizam unidades de autoconsumo.

Se o Plano Nacional Energia Clima 2021-2030 (PNEC 2030) for cumprido, no final da década a maior parte da energia elétrica será de fontes renováveis, que representarão 90% da potência instalada. Dos 27,5 gigawatt (GW) de potência renovável, nove serão baseados em painéis solares fotovoltaicos.

Segundo os dados de março, o fotovoltaico representa apenas 7,3% da potência total de fontes renováveis, com 1 067 megawatt (MW), pouco mais de 1 GW. No final da década será quase um terço (32,7%), muito perto da energia eólica, que deve ter instalados 9,3 GW (33,8% do total renovável).