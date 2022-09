Solução da Altice para medir a qualidade do ar instalada em municípios

Rute Coelho Hoje às 10:14 Facebook

É uma ferramenta para "cidades inteligentes" e permite medir em tempo real os níveis de gases poluentes, pressão atmosférica e ruído. Na Câmara de Lagoa levou até à criação de um grupo de trabalho para sugerir medidas ecológicas e de mobilidade sustentável.

Em Lisboa existem já 80 pontos de monitorização ambiental através de uma parceria com a Altice. Outro município cliente, a Câmara de Lagoa, no Algarve, instalou logo em finais de novembro do ano passado dez pontos a partir dos quais são medidos, em tempo real, os níveis de gases poluentes como ozono, monóxido de carbono, monóxido de azoto, dióxido de enxofre e dióxido de azoto, mas também pressão atmosférica, humidade, temperatura e ruído.

Rui Mesquita, engenheiro informático no Centro de Controlo Smart City de Lagoa, o primeiro do Algarve, é um dos responsáveis pela compilação e análise dos dados da monitorização ambiental que, para já, estão apenas ao dispor dos técnicos. É nesta sala que recebem, também em tempo real, todo o tipo de participações dos munícipes que acedem ao site, desde um buraco na estrada, uma fuga de água ou um jardim poluído.

Por causa da ferramenta da Altice já foi decidido um passo concreto rumo à descarbonização no concelho algarvio. "Neste momento foi criado um grupo de trabalho com os diversos serviços interessados (ambiente, educação, smartcities) para desenvolver esforços para implementar medidas de sustentabilidade", afirma Rui Mesquita.

A autarquia, através do Centro de Controlo Smart City, também está a envidar esforços para que as medições da qualidade do ar, pressão atmosférica e gases poluentes venham a ser públicos em breve. "Por agora apenas a sala de operações da smart cities acede a estes dados dos sensores de ambiente. Estas informações ainda não estão "públicas", isto é, não existe em nenhuma plataforma do município que espelhe estes dados", explicou o engenheiro informático. Há uma justificação para tal: "Existem dois grandes motivos para que estes dados ainda não estejam a ser partilhados, o primeiro é a preparação de novas versões das plataformas web e aplicações municipais que irão espelhar as necessidades deste executivo. O segundo é a complexidade e quantidade de dados gerados em bruto que provoca a dificuldade na sua interpretação".

Ou seja, para ver um determinado valor ao momento é bastante simples a apresentação do mesmo numa tabela. Mas para fazer uma análise mais profunda ao longo do tempo e comparativamente a vários sensores é necessária uma plataforma diferente que possibilite este tipo de análise, observou Rui Mesquita. "Nesse âmbito e em colaboração com a Universidade Católica - CESOP Centro de Estudos e Sondagens de Opinião estamos a desenvolver esforços para criar um dashboard ou painel onde seja possível a consulta e análise integral destes dados".

Os munícipes vão estar a par dos graus de poluição do concelho "através da disponibilização já possível de todos os serviços interessados por estes dados (Divisão de Ambiente, Turismo, Smart City e Executivo) através de plataformas internas Web e acesso direto às bases de dados e deverá estar disponível nas novas versões das plataformas municipais onde se inclui a app Municipal".

Os pontos de Lagoa onde estão instalados os sensores são o Parque Desportivo Municipal de Estômbar (EN125); Parque desportivo de Carvoeiro; Parque Municipal do Sítio da Fontes; Fatacil - Feira e Artesanato, Turismo, Agrícola, Comércio e Indústria de Lagoa (EN125); Pavilhão Desportivo Municipal Jacinto Correia (EN125); Depósito de Água de Lagoa; Parque Infantil da Mexilhoeira da Carregação; Depósito de Água de Porches; Antigo Depósito de Água de Ferragudo e Depósito de Água das Sesmarias.

Existem ainda duas estações meteorológicas, uma no Sítio das Fontes e outra em Carvoeiro com medições de temperatura, humidade, ponto de condensação, sensação térmica, velocidade do vento, intensidade de precipitação, pressão atmosférica, radiação solar e índice ultravioleta.