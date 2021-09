Stellantis de Mangualde retoma produção na sexta-feira  

José Ricardo Ferreira Hoje às 18:42 Facebook

O centro de produção de Mangualde da Stellantis, antiga PSA, vai recomeçar o fabrico de carros na sexta-feira, dia 3 de setembro. A laboração deveria ter sido retomada a 23 de agosto, depois de três semanas de férias, mas acabou por não acontecer devido à falta de um semicondutor. Também a Autoeuropa parou devido à mesma situação.

O reinício do fabrico de viaturas na empresa de Mangualde foi confirmado ao JN por fonte do grupo automóvel.

A antiga PSA tem 900 operários. Os funcionários estão em casa há mais de uma semana, encontrando-se alguns em "lay-off" e os outros optaram por recorrer ao banco de horas.

A Stellantis produz em Mangualde os modelos comerciais ligeiros Peugeot Partner/Rifter, Citroën Berlingo/Berlingo Van e Opel Combo/Combo Furgão.

No primeiro semestre a fábrica registou um crescimento na produção de 15%, em comparação com o período homólogo do ano passado.