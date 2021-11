Subida da energia e das matérias-primas ameaça preço do pão

Sónia Santos Pereira DV/JN Hoje às 08:27 Facebook

Panificadoras preocupadas com a sobrevivência do negócio. A única saída é a repercussão do custo no cliente.

A escalada dos preços das matérias-primas e da energia pode colocar em causa a sobrevivência de muitas empresas de panificação. "A indústria vai ter que reagir face aos custos que estamos a assistir no mercado", alerta António Fontes, presidente da Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte (AIPAN).

Nas últimas semanas, têm sido inúmeros os pedidos de esclarecimento e de orientação que os empresários do setor fazem chegar à associação, confrontados com a subida da fatura da eletricidade e do gás. "A nossa componente social é muito forte, mas, para salvar as empresas, vamos ter que responder a esta escalada", diz. O preço do pão mantém-se no geral inalterado, "mas estamos a preparar esse aumento. Na minha empresa, estou a ponderar mais dois cêntimos por pão, porque é preciso garantir os postos de trabalho".