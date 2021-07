Subsídios e abonos vão poder ser pagos através de cartão

Marisa Silva Hoje às 07:28 Facebook

Modelo será de adesão voluntária, prevendo-se que seja operacionalizado no último trimestre do próximo ano.

Subsídios e abonos de família vão poder ser pagos através de cartão pré-pago, se o beneficiário quiser. O Governo vai investir até 825 mil euros na operacionalização do pagamento de prestações familiares e sociais através de cartões pré-pagos. O objetivo é simplificar o pagamento de mensalidades, como o rendimento social de inserção, o subsídio de desemprego ou o abono de família.

A medida, ainda sem data para entrar em vigor, poderá abranger 207 mil beneficiários. Ainda assim, segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a adesão ao cartão pré-pago será voluntária e os beneficiários poderão optar por "continuar a receber as suas mensalidades por transferência bancária, através do IBAN disponível na Segurança Social Direta".