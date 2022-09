Super bairros de Barcelona: mais verdes e mais baratos

Rute Coelho Hoje às 15:12 Facebook

Em Barcelona criaram-se super bairros onde se devolveram aos peões espaço ocupado pelos carros e agora vêm aí 9 km de corredores verdes. Silvia Casorran Martos, adjunta do gabinete do arquitecto-chefe do município, diz que até se poupa: custa 50 euros por metro quadrado e o ambiente agradece.

Silvia Cassorán Martos, adjunta no gabinete de urbanismo do município catalão, veio ao Portugal Mobi Summit explicar o conceito dos super bairros de Barcelona que maravilhou autarcas e especistas de todo o mundo. "Com este modelo queremos por os cidadãos nos centros das cidades. Mudámos as direções nos super bairros por forma a que os carros não tenham de entrar nas ruas. São bairros de 400 metros por 400 metros de lado", explicou Sìlvia ao co-curador do Portugal Mobi Summi, Charles Landry, enquanto exibia imagens de praças libertas e povoadas de pessoas, cafés e cantos verdes e floridos. "Os carros entram no super bairro mas têm de entrar devagar porque são convidados e os peões são os donos da rua", enfatizou.

O urbanismo tático melhora a vida dos residentes e é também mais barato. "É muito diferente, com urbanismo tático o custo é de 50 euros por metro quadrado em Barcelona por oposição aos tradicionais 500 euros por metro quadrado".

Cristobal de Moura, um dos super bairros de Barcelona, parece agora um autêntico parque verde. As mudanças estruturais que vão surgir estão relacionadas com novas bolsas de ar puro nesses super bairros. "O novo projeto são corredores verdes para os peões. Os carros podem sempre entrar mas com restrições. No próximo verão estão previstos nove quilómetros de ruas transformadas em corredores verdes".

Sílvia Cassorán Martos explicou o objetivo desta mudança iniciada ainda com a pandemia. "Fizemos isto para ter mais vida social nas ruas. Só o urbanismo tático nos dá essa vida social".

Toda esta revolução se fez a contornar obstáculos e a enfrentar vozes críticas. "Tivemos de mudar a forma de trabalhar na Câmara, encontramos oposição mas quando os moradores viram as mudanças nas suas vidas gostaram".

Os super bairros "estão a criar comunidades, os vizinhos sentem-se ligados ao território e à cidade onde vivem, e estão a criar uma sensação de segurança para mulheres e crianças especialmente. Estão a voltar a por as pessoas no centro do planeamento urbano".

Sílvia Cassorán Martos realçou que "para vermos o impacto na cidade temos de ser mais ambiciosos" e apostar na diminuição de carros na cidade para o ruído também baixar. "A falta de ruído nas cidades é impressionante, quando desaparece conseguimos falar com as pessoas sem gritar. Pedimos de diminuir a quantidade de carros porque aí melhoramos a qualidade do ar, baixamos os acidentes...neste momento há quatro super bairros em Barcelona mas os moradores estão a pedir mais, há alguns já em curso e estamos a iniciar os corredores verdes que irão evoluir para 21 quilómetros".

Alguns partidos políticos continuam a ser contra o urbanismo tático, referiu. Mas a verdade é que o modelo tornou-se famoso fora dos muros da Catalunha. "Todas as semanas tenho visitas de diferentes cidades do mundo a quererem saber mais do conceito".

Como mensagem final, Sílvia sublinhou que os super bairros são "a única forma de voltar a por as pessoas no centro das cidades e de vivermos as cidades".