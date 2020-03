Super Bock e Levira unidos na produção de gel desinfetante

JN Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O grupo Super Bock anunciou que, em parceria com a destilaria Levira, vai converter o álcool de produção de cerveja em gel desinfetante para apoiar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante a pandemia de Covid-19.

De acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira, vão ser convertidos cerca de 56 mil litros de álcool de cerveja em aproximadamente 14 mil litros de gel desinfetante para as mãos. O produto será oferecido a três unidades hospitalares da região do Porto, "para que disponham de uma maior quantidade destes produtos indispensáveis para a prevenção e tratamento da infeção com Covid-19".

Pode ler-se no documento que o processo de fabrico segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como "as recomendações das autoridades competentes no combate à infeção e de salvaguarda da saúde pública e dos seus colaboradores".