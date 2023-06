Supercarros elétricos: os dez mais desejados e vendidos em Portugal

Ser a favor das emissões zero no automóveis, ter um pendor ambientalista ainda é, em muitos casos, um luxo e só alcançável para alguns bolsos. É o caso dos carros elétricos que, para se equipararem aos de combustão em termos de autonomia e performance, custam balúrdios, muitos deles mais do que uma casa.

Segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a marca norte-americana Tesla matriculou mais 867 exemplares em maio, aumentando assim o resultado para 3246 unidades desde janeiro. É uma subida de 448%, em termos homólogos, face a 2022, que dá à Tesla uma quota de mercado de 23,6%, sendo líder em Portugal. Desde janeiro, foram matriculados em 37360 veículos elétricos, híbridos plug-in e híbridos elétricos (HEV).

Há muito que as marcas tradicionais apareceram com propostas que estão a convencer os consumidores endinheirados. É que marcas de luxo ou premium são sempre marcas de luxo ou premium, seja um veículo movido a combustível fóssil, elétrico ou, no futuro, a hidrogénio.

Veja aqui o ranking dos carros elétricos mais luxuosos à venda em Portugal

1.º Maserati Granturismo Folgore // 232.223 euros (500km)



Lançado este ano, é o primeiro modelo da Maserati totalmente elétrico. Tem a particularidade de ter um aspeto tradicional dos supercarros, mas amigo do ambiente. Este novo GranTurismo é um carro envolvente, bem projetado e bem executado. O Folgore elétrico pode dar uma boa dor de cabeça aos seus futuros rivais. Atualmente, o Taycan da Porsche - e talvez o RS e-tron GT da Audi - são os únicos oponentes. Mas não tarda que a Bentley, Aston Martin e a Ferrari também se juntarão.



2.º Porsche Taycan Cross Turismo// 205.550 euros (428km)



O Cross Turismo é indiscutivelmente o carro elétrico mais rápido e mais completo. O que não quer dizer que seja o mais prático em comparação com os de motores a combustão. É um carro melhor do que um Taycan normal, um pouco mais pesado de conduzir, mas sem deixar de ser desportivo. Com este modelo, a Porsche mudou o jogo. Não é barato, mas é possivelmente o melhor carro elétrico desportivo à venda hoje, a seguir ao Maserati.



3.º Mercedes-Benz EQS 53 AMG // 180.844 euros (778km)



A marca aqui é importante. É o primeiro Mercedes AMG elétrico. Para responder um pouco ao Audi RS e-tron GT e ao BMW i4 M50. Quando se conduz um EQS a combustão, o condutor adora a sua performance na estrada, o motor silencioso e a sua aerodinâmica. Como seria de esperar, este Mercedes 53, desvia-se ligeiramente disso. É mais desportivo, com suspensão mais firme. Na verdade, não é tão baixo, compacto e ágil quanto um Taycan, mas mais agradável de conduzir do que um Modelo S.



4.º BMW i7 xdrive 60 // 157.815 euros (624km)



É um bom carro elétrico? Claro que é, principalmente quando falamos da sua autonomia. O BMW i7 usa uma enorme bateria de 101,7kWh. Isso significa que se consegue um extra de 170 km de autonomia em apenas 10 minutos. A autonomia é de 624 km, o bastante para qualquer viagem, mesmo que seja um pouco menos que o rival Mercedes EQS. Como uma limusine de luxo, o i7 é realmente um impressionante: é rápido, refinado e cheio de tecnologia. Como peça de design, é mais controverso, embora as cores mais escuras melhorem um pouco.



5.º Audi RS e-tron GT Quattro // 148.781 euros (482km)



O Audi RS e-tron GT, irmão do Porsche Taycan (baseado na mesma plataforma VW Group J1) e envolto num traje extremamente elegante, não é o primeiro elétrico puro da marca alemã, mas é definitivamente o mais emocionante e o primeiro a usar o emblema RS. Mas num mundo onde a Tesla reivindica uma autonomia de 800 km, como o mais recente Tesla Model S, o alcance de 482 km da Audi ainda será um fator limitador para alguns, quer precisem cobrir grandes distâncias regularmente ou não. Mas não deveria ser, porque este é um carro extremamente impressionante: confortável o suficiente para conduzir diariamente, mas com uma aceleração de colar nos bancos, um carro prático de quatro portas, mas com boa aparência. É melhor que um Taycan? Oferece uma fração a mais de conforto e espaço, mas um pouco menos de velocidade, mas na verdade as diferenças são mínimas. Vai depender de qual marca prefere do que está disposto a pagar.

6.º BMW iX M60 // 142.991 euros (600km)



À partida o BMW iX é uma grande e confortável casa sobre rodas, com uma vasta quantidade de tecnologia e alcance impressionante. Se a intenção é comprar um sedan desportivo da BMW tradicional que seja elétrico, o i4 é a escolha acertada. É eficiente para um SUV elétrico de tamanho normal. A autonomia é impressionante e também existe a hipótese de cargas rápidas. O iX é considerado o carro-montra da tecnologia da BMW, ficando de fora da hierarquia usual dos X5, X6 ou X7.

7.º Mercedes-Benz EQE SUV 43 // 129.892 euros (423km)



Para já, o preço do EQE SUV parece exagerado para aquilo que ele oferece. O carro é grande e luxuoso, com muito espaço na parte de trás. Mas se realmente quer um Mercedes elétrico, certamente um EQB, mais barato, ou um EQS, amis luxuoso sejam melhores opções. Claro está que este EQE SUV é construído de forma sólida, bom de conduzir e tem uma autonomia decente.



8.º Volvo EX 90 Twin Motor // 113.246 euros (580km)



A Volvo está a prometer um novo modelo elétrico por ano para chegar a 2030 só com carros movidos a eletricidade. O EX90 é o primeiro vem cheio de tecnologia. Aliás a marca diz que é um computador com rodas. Entre câmaras de última geração, radares e outras parafernálias ligadas a um computador central NVidia Drive. A Volvo diz que o EX90 está já está preparado para a condução autónoma e não tem chave - é o seu telemóvel.



9.º Tesla Model S // 109.499 euros (650km)



Não há como negar que o Model S é uma conquista impressionante. Foi o primeiro carro elétrico a ser lançado em massa já em 2012 e, passado mais de uma década, continua para as curvas. Ainda para mais vindo de uma empresa automobilística cujo único crédito anterior era um roadster baseado no Lotus Elise. Os avanços que forneceu ao nível da tecnologia de baterias e um infindável número de novidades, o Tesla S continua competitivo e novo. A Tesla merece estar ao lado de marcas como BMW, Mercedes-Benz e Audi. E também é como o Iphone: diferente e objeto de desejo.

10.º Jaguar I-Pace EV400 // 103.651 euros (470km)



Foi a mais ousada aposta da Jaguar: construir um SUV totalmente elétrico e o primeiro rival credível no mercado premium deste tipo de veículos sem que sejam a Tesla ou BMW. Todos os carros elétricos tendem a ser suaves e silenciosos, mas poucos são genuinamente envolventes e gratificantes de conduzir. É preciso, arranca lindamente, é rápido e faz o seu trabalho, tornando qualquer viagem prazeirosa ao contrário de alguns que, muitas vezes, parecem pesados e sem graça. No entanto, o I-Pace não é barato e longe de ser um carro para as massas. É pena que, como já está à venda há quatro anos, a Jaguar ainda não tenha expandido a gama de modelos do carro.

11.º Polestar 3 Long Range // 101.580 euros (560km)



12.º Audi Q8 e-tron 55 Quattro // 95.708 euros (482km)

13.º Lexus RZ 450e Luxury // 88.500 euros (395km)

14.º Ford Mustang Mach-e GT // 87.503 euros (425km)

2021 Ford Mustang Mach-E GT available early fall 2021. (Closed course. Professional driver. Do not attempt.)

15.º Polestar 2 BST // 85.900 euros (462km)



16.º BMW iX3 // 83.692 euros (385km)



17.º Kia EV6 77 // 80.700 (424km)



18.º Mercedes-Benz EQC 400 // 76.895 euros (500km)



19.º BMW i4 M50 // 76.595 euros (435km)



20.º Mercedes-Benz EQB 350 // 72.144 euros (330km)